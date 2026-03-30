Béisbol Mayor 2026: resultados del 29 de marzo, tabla actualizada y juegos de hoy 30

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos intensos y una tabla de posiciones cada vez más cerrada. Equipos como Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste se mantienen en la pelea por el liderato.

A continuación, te presentamos los resultados del domingo 29 de marzo, la tabla actualizada y los juegos programados para hoy lunes 30.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Riña en partido de Béisbol Mayor: Minsa atiende heridos tras riña en estadio Flaco Bala Hernández

Resultados del domingo 29 de marzo

Herrera 5-1 Chiriquí Occidente

Chiriquí 1-0 Los Santos

Colón 8-3 Coclé

Veraguas 2-4 Bocas del Toro

Panamá Este 8-5 Panamá Metro

Panamá Oeste 8-10 Darién

Tabla de posiciones actualizada

La clasificación se mantiene apretada, con varios equipos empatados en la cima:

Panamá Oeste: 9-5

Chiriquí: 9-5

Bocas del Toro: 9-5

Herrera: 8-5 partidos pendientes

Colón: 8-6

Veraguas: 7-5 partidos pendientes

Panamá Metro: 7-6 partidos pendientes

Darién: 7-6 partidos pendientes

Coclé: 7-7

Los Santos: 6-7 partidos pendientes

Chiriquí Occidente: 2-12

Panamá Este: 2-12

Juegos del lunes 30 de marzo

La acción continúa hoy con una cartelera completa en distintos estadios del país:

Coclé vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera

Colón vs Panamá Este – Estadio Rod Carew

Panamá Metro vs Darién – Estadio de Metetí

Herrera vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron

Chiriquí vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

Los Santos vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses

Todos los partidos inician a las 7:00 p.m.

Claves de la jornada

La victoria de Darién sobre Panamá Oeste y el triunfo de Bocas del Toro ante Veraguas siguen apretando la tabla, mientras que equipos como Herrera y Colón se mantienen al acecho.

Con varios equipos aún con partidos pendientes, el campeonato entra en una fase donde cada juego puede cambiar el rumbo de la clasificación.