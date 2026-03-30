Béisbol Mayor 2026: resultados del 29 de marzo, tabla actualizada y juegos de hoy 30

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos intensos y una tabla de posiciones cada vez más cerrada. Equipos como Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste se mantienen en la pelea por el liderato.
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Resultados del domingo 29 de marzo
- Herrera 5-1 Chiriquí Occidente
- Chiriquí 1-0 Los Santos
- Colón 8-3 Coclé
- Veraguas 2-4 Bocas del Toro
- Panamá Este 8-5 Panamá Metro
- Panamá Oeste 8-10 Darién
Tabla de posiciones actualizada
La clasificación se mantiene apretada, con varios equipos empatados en la cima:
- Panamá Oeste: 9-5
- Chiriquí: 9-5
- Bocas del Toro: 9-5
- Herrera: 8-5 partidos pendientes
- Colón: 8-6
- Veraguas: 7-5 partidos pendientes
- Panamá Metro: 7-6 partidos pendientes
- Darién: 7-6 partidos pendientes
- Coclé: 7-7
- Los Santos: 6-7 partidos pendientes
- Chiriquí Occidente: 2-12
- Panamá Este: 2-12
Juegos del lunes 30 de marzo
La acción continúa hoy con una cartelera completa en distintos estadios del país:
- Coclé vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera
- Colón vs Panamá Este – Estadio Rod Carew
- Panamá Metro vs Darién – Estadio de Metetí
- Herrera vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron
- Chiriquí vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos
- Los Santos vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses
Todos los partidos inician a las 7:00 p.m.
Claves de la jornada
La victoria de Darién sobre Panamá Oeste y el triunfo de Bocas del Toro ante Veraguas siguen apretando la tabla, mientras que equipos como Herrera y Colón se mantienen al acecho.
Con varios equipos aún con partidos pendientes, el campeonato entra en una fase donde cada juego puede cambiar el rumbo de la clasificación.