Béisbol Deportes -  30 de marzo de 2026 - 07:37

Béisbol Mayor 2026: resultados del 29 de marzo, tabla actualizada y juegos de hoy 30

Revisa resultados del Béisbol Mayor 2026, tabla de posiciones actualizada y partidos del lunes 30 de marzo. Así va el campeonato nacional.

Béisbol Mayor 2026

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FEDEBEIS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 dejó partidos intensos y una tabla de posiciones cada vez más cerrada. Equipos como Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste se mantienen en la pelea por el liderato.

A continuación, te presentamos los resultados del domingo 29 de marzo, la tabla actualizada y los juegos programados para hoy lunes 30.

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Resultados del domingo 29 de marzo

  • Herrera 5-1 Chiriquí Occidente
  • Chiriquí 1-0 Los Santos
  • Colón 8-3 Coclé
  • Veraguas 2-4 Bocas del Toro
  • Panamá Este 8-5 Panamá Metro
  • Panamá Oeste 8-10 Darién

Tabla de posiciones actualizada

La clasificación se mantiene apretada, con varios equipos empatados en la cima:

  • Panamá Oeste: 9-5
  • Chiriquí: 9-5
  • Bocas del Toro: 9-5
  • Herrera: 8-5 partidos pendientes
  • Colón: 8-6
  • Veraguas: 7-5 partidos pendientes
  • Panamá Metro: 7-6 partidos pendientes
  • Darién: 7-6 partidos pendientes
  • Coclé: 7-7
  • Los Santos: 6-7 partidos pendientes
  • Chiriquí Occidente: 2-12
  • Panamá Este: 2-12

Juegos del lunes 30 de marzo

La acción continúa hoy con una cartelera completa en distintos estadios del país:

  • Coclé vs Panamá Oeste – Estadio Mariano Rivera
  • Colón vs Panamá Este – Estadio Rod Carew
  • Panamá Metro vs Darién – Estadio de Metetí
  • Herrera vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron
  • Chiriquí vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos
  • Los Santos vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses

Todos los partidos inician a las 7:00 p.m.

Claves de la jornada

La victoria de Darién sobre Panamá Oeste y el triunfo de Bocas del Toro ante Veraguas siguen apretando la tabla, mientras que equipos como Herrera y Colón se mantienen al acecho.

Con varios equipos aún con partidos pendientes, el campeonato entra en una fase donde cada juego puede cambiar el rumbo de la clasificación.

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