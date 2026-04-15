Encuentran cadáver en el corregimiento de Piña, en Colón

Encuentran cadáver en el corregimiento en la Costa Abajo de Colón.

Por Ana Canto El hallazgo de un cuerpo sin vida fue reportado la tarde de este miércoles en el corregimiento de Piña, ubicado en el sector de la Costa Abajo de la provincia de Colón. El descubrimiento movilizó de inmediato a las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), quienes acudieron al sitio tras recibir una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de los restos en la zona costera.

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Una vez confirmada la información, los agentes aeronavales procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena del hallazgo. Simultáneamente, se establecieron las coordinaciones necesarias con el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para dar inicio a las diligencias de levantamiento del cadáver y la recolección de indicios que permitan esclarecer las causas de la muerte.

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