Encuentran cadáver en el corregimiento de Piña, en Colón

El hallazgo de un cuerpo sin vida fue reportado la tarde de este miércoles en el corregimiento de Piña, ubicado en el sector de la Costa Abajo de la provincia de Colón. El descubrimiento movilizó de inmediato a las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), quienes acudieron al sitio tras recibir una alerta ciudadana que informaba sobre la presencia de los restos en la zona costera.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la identidad o el sexo de la persona fallecida, ni se ha determinado si el cuerpo presenta signos de violencia.