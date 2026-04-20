Colón Nacionales -  20 de abril de 2026 - 15:38

Embajador de EE.UU. impulsa proyectos en escuelas de Colón

El embajador de EE.UU. visitó Colón y participó en proyecto que beneficia a más de 8,000 estudiantes con agua potable.

Embajador de EE.UU. impulsa proyectos en escuelas

Embajador de EE.UU. impulsa proyectos en escuelas

@USEmbPAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó este lunes una visita a la provincia de Colón con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y promover iniciativas en educación, desarrollo económico y formación laboral.

Proyecto “Agua en tu Aula” beneficia a estudiantes

Durante su recorrido, el diplomático visitó la Escuela El Congo, ubicada en el corregimiento de La Encantada, donde se celebró el proyecto número 40 del programa “Agua en tu Aula” en Panamá.

La actividad contó con la participación de:

  • Maricel Cohen de Mulino
  • Julio Hernández
  • Michael Chen
  • Autoridades escolares y representantes del sector privado

Más de 8,000 estudiantes beneficiados

image

Esta iniciativa, impulsada en el marco de la cooperación entre ambos países y con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, ha permitido:

  • Brindar agua potable a más de 8,000 estudiantes
  • Alcanzar más de 50 escuelas para finales de 2026

El programa incluye sistemas de filtración de agua en centros educativos.

Inversión en infraestructura escolar

Como parte de la visita, el embajador también inauguró una inversión conjunta de 25,000 dólares en la escuela, que contempla:

  • Nuevo techo
  • Mejoras en cocina y comedor
  • Pintura de instalaciones

Además, participó en una jornada de donación de mochilas para los estudiantes.

image

Cooperación bilateral en desarrollo social

La visita forma parte de los esfuerzos conjuntos entre los gobiernos de Donald Trump y José Raúl Mulino para fortalecer la cooperación en áreas clave como educación, seguridad y desarrollo comunitario.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

Concurso General de Becas y PASE-U: IFARHU migrará pagos al sistema ACH

Recomendadas

Más Noticias