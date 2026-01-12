Enfermera pierde el control de su vehículo y se vuelca en Santiago

Enfermera pierde el control de su vehículo y se vuelca

Una enfermera resultó herida luego de perder el control de su vehículo y volcarse en Calle Novena, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El accidente ocurrió este lunes y generó la movilización de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora. Posteriormente, personal del Ministerio de Salud (MINSA) se presentó en el lugar para apoyar las labores de atención y traslado.

Una enfermera perdió el control de su vehículo y se volcó en Calle Novena, en la ciudad de Santiago. La mujer resultó con heridas y fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos y el Minsa. pic.twitter.com/OmpLAUCoNL — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

Según información preliminar, la mujer presentaba heridas producto del impacto, por lo que fue estabilizada en el sitio antes de ser llevada a un centro médico para una evaluación más detallada.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad vial, especialmente en zonas urbanas, para evitar accidentes de tránsito.