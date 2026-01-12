Veraguas Nacionales -  12 de enero de 2026 - 12:55

Enfermera pierde el control de su vehículo y se vuelca en Santiago

Una enfermera resultó herida tras perder el control de su vehículo y volcarse en Calle Novena, en la ciudad de Santiago. Fue atendida por Bomberos y MINSA.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una enfermera resultó herida luego de perder el control de su vehículo y volcarse en Calle Novena, en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El accidente ocurrió este lunes y generó la movilización de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Panamá, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora. Posteriormente, personal del Ministerio de Salud (MINSA) se presentó en el lugar para apoyar las labores de atención y traslado.

Accidente en Santiago: enfermera se vuelca tras perder el control del vehículo

Según información preliminar, la mujer presentaba heridas producto del impacto, por lo que fue estabilizada en el sitio antes de ser llevada a un centro médico para una evaluación más detallada.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de seguridad vial, especialmente en zonas urbanas, para evitar accidentes de tránsito.

