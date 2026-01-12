Operación Odiseo: Policía Nacional reduce pie de fuerza, pero mantiene control del delito

El director de la Policía Nacional , Jaime Fernández, informó que, aunque se ha reducido el pie de fuerza desplegado en la Operación Odiseo, las autoridades mantienen las acciones para controlar los delitos de alto impacto en las zonas intervenidas.

Fernández explicó que el operativo se desarrolla bajo una estrategia dividida en tres frentes, con el objetivo de garantizar cobertura y efectividad.

Contenido relacionado: Aprehenden a ciudadano argentino con drogas y dinero en La Chorrera

“La dinámica que se está llevando a cabo es que se llevan tres divisiones: un grupo está haciendo los allanamientos, otro grupo los puntos de control y otro grupo la zona regular”, detalló. “La dinámica que se está llevando a cabo es que se llevan tres divisiones: un grupo está haciendo los allanamientos, otro grupo los puntos de control y otro grupo la zona regular”, detalló.

Segunda fase del operativo Odiseo por la Policía Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010767042065084753?s=20&partner=&hide_thread=false El director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, ofrece detalles del operativo Odiseo: “la dinámica que se está llevando a cabo es que se llevan tres divisiones, un grupo está haciendo los allanamientos, otro grupo los puntos de control y otro grupo la zona regular. En esta… pic.twitter.com/n4xfSt8J3Y — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

El director de la Policía indicó que la fase dos de la Operación Odiseo busca asegurar la continuidad y el sostenimiento del programa, por lo que se cuenta con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

“En esta segunda fase, a fin de dar la continuidad y el sostenimiento que se requiere, nos estamos apoyando con el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, a fin de poder tener concurrencia mayor de unidades y participen del dispositivo”, señaló Fernández. “En esta segunda fase, a fin de dar la continuidad y el sostenimiento que se requiere, nos estamos apoyando con el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras, a fin de poder tener concurrencia mayor de unidades y participen del dispositivo”, señaló Fernández.

Operativo será sostenido

Fernández reiteró que la Operación Odiseo no se detendrá y continuará desarrollándose por fases en las próximas semanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010767589283123270?s=20&partner=&hide_thread=false Director de la @policiadepanama , Jaime Fernández, sobre el operativo Odiseo: “Esto va a continuar con otras fases, este programa no va parar por ahora, se va a mantener, va a ser sostenido, y la intención no solamente es crear la cantidad de allanamientos que se hicieron la… pic.twitter.com/3waopYyf7J — Telemetro Reporta (@TReporta) January 12, 2026

“Esto va a continuar con otras fases, este programa no va a parar por ahora, se va a mantener, va a ser sostenido, y la intención no solamente es crear la cantidad de allanamientos que se hicieron la semana pasada, sino continuar con estos allanamientos las siguientes semanas”, afirmó.

La Operación Odiseo forma parte de las estrategias de seguridad ciudadana impulsadas por las autoridades para reducir la criminalidad y reforzar la presencia policial en áreas priorizadas.