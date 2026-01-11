Presidente Mulino es invitado a la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea en Paraguay

El presidente de la República , José Raúl Mulino, fue invitado por su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, a participar en la ceremonia de suscripción del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que se realizará el próximo 17 de enero en la ciudad de Asunción.

Contenido relacionado: Presidente Mulino entrega orden de proceder para rehabilitar la planta potabilizadora de Parita

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La invitación subraya el interés regional por el papel estratégico que desempeña Panamá en los procesos de integración económica y comercial del continente.

Panamá como eje de integración regional

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario panameño destacó la relevancia de Panamá dentro de este contexto internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2010141914486485114?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, José Raúl Mulino fue invitado por su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, a la ceremonia de suscripción del Acuerdo de Asociación Mercosur- Unión Europea, la cual se realizará el próximo 17 de enero en la ciudad de Asunción.



En un comunicado a través de… pic.twitter.com/HsHq71aGUI — Telemetro Reporta (@TReporta) January 11, 2026

Panamá será un “facilitador del comercio mundial e integración de las Américas”, afirmó Mulino. Panamá será un “facilitador del comercio mundial e integración de las Américas”, afirmó Mulino.

El jefe del Ejecutivo resaltó que la posición geográfica, la plataforma logística y el sistema financiero del país convierten a Panamá en un actor clave para la conectividad entre América Latina, Europa y otros mercados globales.

Importancia del acuerdo Mercosur–Unión Europea

El Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea es considerado uno de los pactos comerciales más relevantes a nivel mundial, ya que busca fortalecer:

El libre comercio entre ambos bloques

La cooperación política y económica

El intercambio de bienes, servicios e inversiones

La ceremonia en Asunción marca un paso clave en la consolidación de este acuerdo, que impactará directamente a países de América Latina y Europa.

La presencia del presidente Mulino refuerza el interés de Panamá de posicionarse como puente de diálogo, comercio e integración regional, en momentos de redefinición de las alianzas económicas globales.