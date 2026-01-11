Presidente Mulino es invitado a la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea en Paraguay

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue invitado por su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, a participar en la ceremonia de suscripción del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que se realizará el próximo 17 de enero en la ciudad de Asunción.
La invitación subraya el interés regional por el papel estratégico que desempeña Panamá en los procesos de integración económica y comercial del continente.
Panamá como eje de integración regional
A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X, el mandatario panameño destacó la relevancia de Panamá dentro de este contexto internacional.
El jefe del Ejecutivo resaltó que la posición geográfica, la plataforma logística y el sistema financiero del país convierten a Panamá en un actor clave para la conectividad entre América Latina, Europa y otros mercados globales.
Importancia del acuerdo Mercosur–Unión Europea
El Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea es considerado uno de los pactos comerciales más relevantes a nivel mundial, ya que busca fortalecer:
- El libre comercio entre ambos bloques
- La cooperación política y económica
- El intercambio de bienes, servicios e inversiones
La ceremonia en Asunción marca un paso clave en la consolidación de este acuerdo, que impactará directamente a países de América Latina y Europa.
La presencia del presidente Mulino refuerza el interés de Panamá de posicionarse como puente de diálogo, comercio e integración regional, en momentos de redefinición de las alianzas económicas globales.