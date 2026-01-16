Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 12:40

ATTT anuncia nuevo horario sabatino en cinco sedes a partir de este 17 de enero

La ATTT implementa nuevo horario los sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en cinco sedes del país a partir del 17 de enero.

ATTT anuncia nuevo horario sabatino

ATTT anuncia nuevo horario sabatino

@ATTT

Según el comunicado oficial, el horario sabatino aplicará en las oficinas ubicadas en Los Pueblos 2000, Terminal de Albrook, La Chorrera, Santiago y David, con el objetivo de facilitar la realización de trámites a los usuarios que no pueden acudir en días hábiles.

ATTT anuncia nuevo horario sabatino desde este 17 de enero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATTTPanama/status/2012207275641815527?s=20&partner=&hide_thread=false

La ATTT indicó que esta medida busca mejorar la atención al público y descongestionar las oficinas, ofreciendo mayores opciones de horario para la gestión de servicios relacionados con tránsito y transporte terrestre.

La entidad recomendó a los usuarios verificar previamente los trámites disponibles en horario sabatino y acudir con la documentación completa para agilizar la atención.

En esta nota:
Seguir leyendo

Licencia de conducir digital en Panamá: ¿en qué estado está el proyecto de la ATTT?

ATTT suspende obras viales del 8 al 12 de enero por el Día de los Mártires

Aeropuerto de Chitré inaugura nuevo servicio de salvamento y extinción de incendios

Recomendadas

Más Noticias