ATTT anuncia nuevo horario sabatino en cinco sedes a partir de este 17 de enero

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, a partir de este sábado 17 de enero, implementará un nuevo horario de atención los días sábados, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en varias de sus sedes a nivel nacional.

Según el comunicado oficial, el horario sabatino aplicará en las oficinas ubicadas en Los Pueblos 2000, Terminal de Albrook, La Chorrera, Santiago y David, con el objetivo de facilitar la realización de trámites a los usuarios que no pueden acudir en días hábiles.

La ATTT indicó que esta medida busca mejorar la atención al público y descongestionar las oficinas, ofreciendo mayores opciones de horario para la gestión de servicios relacionados con tránsito y transporte terrestre.

La entidad recomendó a los usuarios verificar previamente los trámites disponibles en horario sabatino y acudir con la documentación completa para agilizar la atención.