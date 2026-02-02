Jr. Ranks pide empatía tras declaraciones por la muerte de su hijo

El cantante de género urbano Juan Vargas, conocido artísticamente como Jr. Ranks , pidió mayor empatía y cuidado en las declaraciones públicas de las autoridades, luego de pronunciamientos del director de la Policía Nacional relacionados con la muerte de su hijo de 14 años.

“Las personas que tienen puestos importantes y sensitivos de nuestro país deben tener un poco más de empatía con los familiares. Yo sé que no dijo que mi hijo estaba involucrado en el crimen organizado, pero creo que como persona preparada pudo utilizar otra manera de dar sus declaraciones”, expresó el artista. “Las personas que tienen puestos importantes y sensitivos de nuestro país deben tener un poco más de empatía con los familiares. Yo sé que no dijo que mi hijo estaba involucrado en el crimen organizado, pero creo que como persona preparada pudo utilizar otra manera de dar sus declaraciones”, expresó el artista.

Contenido relacionado: Rescate en Colón: salvan a dos menores que estuvieron a punto de ahogarse en la playa

Jr. Ranks aclara que su hijo era deportista

Jr. Ranks aclaró que su hijo no tenía vínculos con actividades delictivas y destacó que se trataba de un niño deportista, quien había firmado recientemente para incorporarse a un club de fútbol, proyecto que ilusionaba a toda su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018110120157491227?s=20&partner=&hide_thread=false "Las personas que tienen puestos importantes y sensitivos de nuestro país, deben tener un poco más de empatía con los familiares, yo sé que no dijo que mi hijo estaba involucrado en el crimen organizado, pero creo que como persona preparada pudo utilizar otra manera de dar sus… pic.twitter.com/zxedNcbmAY — Telemetro Reporta (@TReporta) February 1, 2026

El artista insistió en la necesidad de que, en casos tan delicados, se maneje la información con sensibilidad y respeto, especialmente cuando involucra a menores de edad y familias en duelo.

Llamado al respeto

El pronunciamiento se da en medio de la conmoción causada por el caso, mientras familiares y allegados reiteran el llamado a la prudencia en el manejo público de la información, a la espera de que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.