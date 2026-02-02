Jr. Ranks pide empatía tras declaraciones por la muerte de su hijo

El cantante de género urbano Juan Vargas, conocido artísticamente como Jr. Ranks, pidió mayor empatía y cuidado en las declaraciones públicas de las autoridades, luego de pronunciamientos del director de la Policía Nacional relacionados con la muerte de su hijo de 14 años.
Jr. Ranks aclara que su hijo era deportista
Jr. Ranks aclaró que su hijo no tenía vínculos con actividades delictivas y destacó que se trataba de un niño deportista, quien había firmado recientemente para incorporarse a un club de fútbol, proyecto que ilusionaba a toda su familia.
El artista insistió en la necesidad de que, en casos tan delicados, se maneje la información con sensibilidad y respeto, especialmente cuando involucra a menores de edad y familias en duelo.
Llamado al respeto
El pronunciamiento se da en medio de la conmoción causada por el caso, mientras familiares y allegados reiteran el llamado a la prudencia en el manejo público de la información, a la espera de que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes.