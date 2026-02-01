Rescate en Colón: salvan a dos menores que estuvieron a punto de ahogarse en la playa

Dos menores de edad estuvieron a punto de ahogarse en la playa La Angosta, en la provincia de Colón , y fueron rescatados y trasladados a un centro médico para su evaluación, informaron las autoridades.

El incidente se registró en medio de condiciones marítimas adversas, por lo que se activaron los protocolos de atención y rescate para salvaguardar la vida de los menores.

Aviso de vigilancia por condiciones del mar por el IMHPA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018100389061550439?s=20&partner=&hide_thread=false El @imhpapma emitió un aviso de vigilancia por lluvias y condiciones marítimas y ventosas sobre el país, hasta el próximo martes 3 de febrero. pic.twitter.com/0UfnNjT1ZD — Telemetro Reporta (@TReporta) February 1, 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido a lluvias, vientos y condiciones marítimas ventosas que se mantendrán en todo el país hasta el próximo martes 3 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en playas y zonas costeras, y a evitar ingresar al mar cuando existan banderas de advertencia o alertas vigentes.

Recomendaciones