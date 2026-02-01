Rescate en Colón: salvan a dos menores que estuvieron a punto de ahogarse en la playa

Dos menores de edad estuvieron a punto de ahogarse en la playa La Angosta, en la provincia de Colón, y fueron rescatados y trasladados a un centro médico para su evaluación, informaron las autoridades.
Aviso de vigilancia por condiciones del mar por el IMHPA
El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido a lluvias, vientos y condiciones marítimas ventosas que se mantendrán en todo el país hasta el próximo martes 3 de febrero.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en playas y zonas costeras, y a evitar ingresar al mar cuando existan banderas de advertencia o alertas vigentes.
Recomendaciones
- No ingresar al mar durante condiciones ventosas o de oleaje fuerte.
- Mantener vigilancia constante sobre menores de edad.
- Atender las advertencias emitidas por las autoridades competentes.