Colón Nacionales -  1 de febrero de 2026 - 18:26

Rescate en Colón: salvan a dos menores que estuvieron a punto de ahogarse en la playa

Dos menores fueron rescatados en playa La Angosta, Colón. El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por lluvias y mar ventoso.

Dos menores fueron rescatados en playa La Angosta

Dos menores fueron rescatados en playa La Angosta, Colón

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos menores de edad estuvieron a punto de ahogarse en la playa La Angosta, en la provincia de Colón, y fueron rescatados y trasladados a un centro médico para su evaluación, informaron las autoridades.

El incidente se registró en medio de condiciones marítimas adversas, por lo que se activaron los protocolos de atención y rescate para salvaguardar la vida de los menores.

Aviso de vigilancia por condiciones del mar por el IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia debido a lluvias, vientos y condiciones marítimas ventosas que se mantendrán en todo el país hasta el próximo martes 3 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en playas y zonas costeras, y a evitar ingresar al mar cuando existan banderas de advertencia o alertas vigentes.

Recomendaciones

  • No ingresar al mar durante condiciones ventosas o de oleaje fuerte.
  • Mantener vigilancia constante sobre menores de edad.
  • Atender las advertencias emitidas por las autoridades competentes.
