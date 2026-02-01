Esta noche se verá la Luna de Nieve: la luna llena de febrero iluminará el cielo de Panamá

La luna llena de febrero, conocida como la ‘Luna de Nieve’, podrá ser observada esta noche en Panamá, ofreciendo un espectáculo astronómico que suele despertar gran interés entre aficionados y curiosos.
Actividades para disfrutar la Luna de Nieve en Panamá
En Panamá, la observación de la Luna de Nieve estará acompañada de diversas actividades culturales. Entre ellas destaca la ‘Luna Llena de Tambores’, un evento que se celebra esta noche en la Ciudad del Saber, donde el público podrá disfrutar de música, expresiones culturales y una experiencia cargada de energía, bajo la luz de la luna llena.
Este tipo de encuentros combinan el interés por los fenómenos astronómicos con manifestaciones artísticas y comunitarias, convirtiéndose en una opción atractiva para disfrutar en familia o con amigos.
Próxima luna llena
Los amantes de la astronomía podrán prepararse, ya que la próxima luna llena del año será visible el 3 de marzo, continuando el calendario lunar de 2026.