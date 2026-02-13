UDELAS lanza IntegraU: nuevo sistema digital para créditos y diplomas

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció el lanzamiento oficial de IntegraU, un ecosistema digital diseñado para modernizar la gestión académica mediante el registro, seguimiento y control de créditos universitarios y diplomas a nivel nacional.

El sistema forma parte del proceso de transformación tecnológica que impulsa la institución para optimizar sus servicios administrativos y académicos.

Adiós a los expedientes físicos en UDELAS

Durante la presentación técnica, el director de Informática de la universidad, Damián Quijano, explicó que la plataforma permitirá eliminar los procesos manuales y avanzar hacia un modelo de gestión con “cero papel”.

IMG-20260212-WA0030

Según el especialista, el sistema facilitará procesos más ágiles, eficientes y transparentes, además de fortalecer la seguridad institucional al permitir la validación directa de títulos desde bases de datos oficiales, reduciendo el riesgo de falsificación de documentos académicos.

Compromiso con la modernización universitaria

La rectora de la universidad, Nicolasa Terreros Barrios, señaló que el lanzamiento representa un paso importante en la modernización de la educación superior pública en Panamá.

Terreros destacó que la universidad busca mejorar continuamente sus procesos para responder a las exigencias de un entorno cada vez más digital, reforzando la transparencia y optimizando la atención a estudiantes y egresados.

Integración futura de inteligencia artificial

Las autoridades universitarias informaron que IntegraU continuará evolucionando e incorporará herramientas de inteligencia artificial para agilizar la revisión y análisis de expedientes académicos.

IMG-20260212-WA0028

Este desarrollo permitirá aumentar la productividad institucional y fortalecer el trabajo del personal administrativo y académico.

Innovación en la educación superior panameña

Con la implementación del nuevo sistema, UDELAS consolida su proceso de digitalización, fortaleciendo la confiabilidad en la emisión y validación de diplomas.

La universidad destacó que actualmente es la única institución en Panamá que cuenta con un ecosistema digital académico de esta magnitud, lo que refuerza su apuesta por la innovación y la excelencia educativa.