Conferencia Episcopal respalda al papa León XIV tras críticas del presidente Trump

La Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado en el que muestra su respaldo al Papa León XIV, ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su persona y su ministerio petrino.

"El Papa, Sucesor de Pedro, no es un actor político ni responde a intereses ideológicos. Su misión es esencialmente espiritual: confirmar en la fe, custodiar la unidad de la Iglesia y ser voz profética en medio del mundo", explicó la autoridad eclesiástica.

Añadió que cuando el Santo Padre se pronuncia sobre la paz, la dignidad humana, la justicia o el sufrimiento de los pueblos, no entra en el terreno de la confrontación política, sino que ejerce fielmente su responsabilidad evangélica.

"El Evangelio no se somete a agendas humanas ni a intereses de poder. Por el contrario, ilumina todas las realidades desde la verdad del amor y de la Misericordia de Dios, recordando que ninguna nación, sistema o liderazgo puede situarse por encima de la dignidad de la persona humana ni del bien común. Por ello, toda palabra del Papa León XIV que invite a la paz, que cuestione la violencia o que llame a la responsabilidad ética de las naciones, debe ser comprendida en su auténtico sentido; no como una intromisión política, sino como un servicio a la conciencia de la humanidad", sostuvo la nota.

Agregó que la Iglesia no busca confrontar, ni competir con autoridad alguna, ya que su misión es ser signo de unidad, promotora de diálogo y constructora de paz, ya que en ese camino, el respeto mutuo, la prudencia en el lenguaje y la apertura al encuentro son condiciones indispensables para una convivencia auténticamente humana.

Ante esto, invita a todos a elevar el tono del diálogo, a evitar expresiones que dividen y a reconocer que el bien de los pueblos se construye desde la verdad, la justicia y la fraternidad.