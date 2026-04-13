CSS aborda atrasos en pagos a médicos internos y residentes

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informa que ha sostenido reuniones con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (FENAMERI), con el objetivo de evaluar y fortalecer los procesos relacionados con el pago de turnos de médicos internos y residentes.

La entidad señaló que se ha identificado que la principal dificultad en la tramitación de pagos de turnos de médicos internos y residentes, radica en la entrega tardía o en la falta de firma en los controles de asistencia y registros de cumplimiento de turnos por parte de algunos médicos.

Añadió que esta situación ha incidido directamente en la ejecución oportuna de los recursos presupuestarios y ha generado la acumulación de planillas pendientes desde febrero de 2020, sin embargo se ha logrado el desembolso de 1.2 millones de balboas.

Con el fin de facilitar la regulación, se establecieron plazos extraordinarios para el entrega de planillas correspondientes a vigencias expiradas (previas a 2025), así como mecanismos para el pago de las planillas del año pasado, presentadas fuera del término, los cuales han sido debidamente cumplidos, afirmó la CSS.

A pesar de que estas obligaciones no corresponden a la actual administración, ni estaban contempladas en el presupuesto 2025, la entidad se ha hecho responsable.