Pensiones alimenticias fraudulentas: CSS explica cómo operan estos esquemas

CSS explica cómo funcionan las pensiones alimenticias fraudulentas. CSS

Por Ana Canto El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, reveló detalles sobre una investigación por graves anomalías en el sistema de planillas. Se detectó que varios funcionarios simulaban pensiones alimenticias fraudulentas para que se les aplicaran descuentos directos de salario; sin embargo, los fondos terminaban en manos de una mueblería.

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Mon explicó que se investiga si estos actos fueron orquestados por varias personas o mediante un sistema organizado. Según la CSS, el mecanismo funcionaba como una fachada para cancelar deudas personales utilizando indebidamente la planilla institucional.

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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2042652153743851531&partner=&hide_thread=false “No nada más el tema de las pensiones fraudulentas, ahora este temas de las pensiones alimenticias, todos los temas de prima antigüedad que se han encontrado cobradas de manera indebida, estamos atacando todos los frentes, los frentes de medicamentos donde también han habido… pic.twitter.com/oIAy0VSJ8J — Telemetro Reporta (@TReporta) April 10, 2026 Las auditorías confirmaron la participación de servidores públicos en estos hechos, por lo que el caso ya fue remitido al Ministerio Público. A la fecha, la institución ha interpuesto cerca de 1,000 denuncias ante las autoridades judiciales por procesos relacionados con fraude y el pago irregular de primas de antigüedad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CSSPanama/status/2042253327199514910&partner=&hide_thread=false #ComunicadosCSS | CSS detecta fraude con pensiones alimenticias y presenta denuncia penal. pic.twitter.com/0VWzpOzWvL — CSSPanama (@CSSPanama) April 9, 2026