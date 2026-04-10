Panamá Nacionales -  10 de abril de 2026 - 12:40

Pensiones alimenticias fraudulentas: CSS explica cómo operan estos esquemas

El director de la CSS explicó que se investiga si estos actos fueron orquestados por varias personas o mediante un sistema organizado.

CSS explica cómo funcionan las pensiones alimenticias fraudulentas.

CSS explica cómo funcionan las pensiones alimenticias fraudulentas.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, reveló detalles sobre una investigación por graves anomalías en el sistema de planillas. Se detectó que varios funcionarios simulaban pensiones alimenticias fraudulentas para que se les aplicaran descuentos directos de salario; sin embargo, los fondos terminaban en manos de una mueblería.

Mon explicó que se investiga si estos actos fueron orquestados por varias personas o mediante un sistema organizado. Según la CSS, el mecanismo funcionaba como una fachada para cancelar deudas personales utilizando indebidamente la planilla institucional.

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Las auditorías confirmaron la participación de servidores públicos en estos hechos, por lo que el caso ya fue remitido al Ministerio Público. A la fecha, la institución ha interpuesto cerca de 1,000 denuncias ante las autoridades judiciales por procesos relacionados con fraude y el pago irregular de primas de antigüedad.

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