Lluvias arrastran gran cantidad de basura al mar desde el río Matías Hernández

Una gran cantidad de basura fue arrastrada hacia el mar por el río Matías Hernández, tras las lluvias registradas el fin de semana, evidenciando el impacto de la contaminación en la ciudad.

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Imágenes captadas en el sector de Costa del Este muestran cómo la basura acumulada en el río termina desembocando en el mar, generando preocupación entre residentes y ciudadanos.

Contaminación urbana: Gran cantidad de basura al mar

El hecho refleja un problema recurrente en la capital, asociado a:

Manejo inadecuado de desechos

Acumulación de basura en ríos y drenajes

Falta de conciencia ambiental

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044013477933576353?s=20&partner=&hide_thread=false Gran cantidad de basura fue arrastrada al mar por el río Matías Hernández, tras las lluvias registradas el fin de semana. Vídeos captados en el sector de Cota del Este, muestran el grave problema de contaminación en la ciudad. pic.twitter.com/jnm8Vtgbd8 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

Especialistas advierten que este tipo de situaciones afecta:

La vida marina

La calidad del agua

El entorno urbano

Además, incrementa el riesgo de obstrucciones en los sistemas de drenaje, lo que puede agravar inundaciones durante la temporada lluviosa.