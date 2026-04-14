Lluvias arrastran gran cantidad de basura al mar desde el río Matías Hernández

Una gran cantidad de basura fue arrastrada hacia el mar por el río Matías Hernández, tras las lluvias registradas el fin de semana, evidenciando el impacto de la contaminación en la ciudad.
Imágenes captadas en el sector de Costa del Este muestran cómo la basura acumulada en el río termina desembocando en el mar, generando preocupación entre residentes y ciudadanos.
Contaminación urbana: Gran cantidad de basura al mar
El hecho refleja un problema recurrente en la capital, asociado a:
- Manejo inadecuado de desechos
- Acumulación de basura en ríos y drenajes
- Falta de conciencia ambiental
Especialistas advierten que este tipo de situaciones afecta:
- La vida marina
- La calidad del agua
- El entorno urbano
Además, incrementa el riesgo de obstrucciones en los sistemas de drenaje, lo que puede agravar inundaciones durante la temporada lluviosa.