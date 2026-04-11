Primer pago PASE-U: ¿Qué hacer si perdió la Tarjeta Clave Social?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) emitió una guía de orientación para los estudiantes que reciben el PASE-U mediante el sistema de ACH y presentan inconvenientes con su tarjeta bancaria.
Pasos a seguir según su caso sobre la Tarjeta Clave Social
- Extravío de tarjeta: Si perdió su Tarjeta Clave Social, debe dirigirse personalmente a cualquier sucursal del Banco Nacional de Panamá para tramitar la reposición del plástico.
- Olvido de PIN: En caso de no recordar su número pin, los beneficiarios deben marcar de forma gratuita a la línea de atención 800-5151 para solicitar asistencia.
- Estado de la cuenta: El Ifarhu aclaró que no es necesario reactivar la tarjeta para recibir los pagos. El plástico permanece activo de forma permanente, incluso si la cuenta bancaria se mantiene con saldo de B/. 0.00 entre un ciclo de pago y otro.
Montos de pago del PASE-U
El monto de estos desembolsos varía según el nivel de enseñanza del beneficiario, de conformidad con la siguiente escala:
- Educación Primaria: Un total anual de B/. 270.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 90.00.
- Educación Premedia: Un total anual de B/. 360.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 120.00.
- Educación Media: Un total anual de B/. 450.00, distribuidos en pagos trimestrales de B/. 150.00.
Para obtener más información, puede ingresar a la sección de preguntas frecuentes del Ifarhu a través del siguiente enlace:https://www.ifarhu.gob.pa/preguntas-frecuentes/