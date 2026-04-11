Inicia la primera temporada de pesca de camarón 2026 tras levantamiento de la veda

Este sábado 11 de abril comenzó oficialmente la primera temporada de pesca de camarón 2026, la cual se extenderá hasta el 31 de agosto. El anuncio se da tras el levantamiento de la veda, periodo en el que se prohíbe la captura para permitir el ciclo reproductivo de la especie.
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Este sábado 11 de abril inició la primera temporada de pesca de camarón 2026, que se desarrollará hasta el 31 de agosto, luego del levantamiento de la veda.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 11, 2026
La @ARAP_Panama indicó que las acciones de control y vigilancia implementadas durante la veda fortalecieron la… pic.twitter.com/6WWvTdP8hn