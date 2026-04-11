Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 13:29

Inicia la primera temporada de pesca de camarón 2026 tras levantamiento de la veda

La ARAP informó que comenzó la primera temporada de pesca de camarón 2026, la cual se extenderá hasta mediados de año.

Inicia la primera temporada de pesca de camarón 2026.

Inicia la primera temporada de pesca de camarón 2026.

Cortesía

Este sábado 11 de abril comenzó oficialmente la primera temporada de pesca de camarón 2026, la cual se extenderá hasta el 31 de agosto. El anuncio se da tras el levantamiento de la veda, periodo en el que se prohíbe la captura para permitir el ciclo reproductivo de la especie.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) destacó que las acciones de control y vigilancia ejecutadas durante la veda fueron fundamentales para fortalecer la conservación de las especies. Según la entidad, la apertura de esta temporada representa una oportunidad estratégica para impulsar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible en todo el territorio nacional.

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