Policía Nacional desmantela búnker clandestino en La Chorrera y decomisa armas y droga

La @policiadepanama ubicó en un área boscosa de la barriada La Estancia #1, en La Chorrera, un terreno que era utilizado como búnker, luego de una alerta ciudadana sobre la presencia de sujetos en el lugar.



Al llegar al área las unidades policiales encontraron a dos ciudadanos… pic.twitter.com/RLN5DdrsGN