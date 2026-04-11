Panamá Nacionales -  11 de abril de 2026 - 11:33

Policía Nacional desmantela búnker clandestino en La Chorrera y decomisa armas y droga

La Policía Nacional informó que tanto los aprehendidos como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades.

La Policía Nacional desmantela búnker clandestino.

La Policía Nacional desmantela búnker clandestino.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional desmanteló un refugio clandestino ubicado en un área boscosa de la barriada La Estancia #1, en La Chorrera. El hallazgo del sitio, que era utilizado como "búnker", se logró tras una alerta ciudadana que denunciaba la presencia sospechosa de individuos en el sector.

  • Un arma de fuego calibre 38 y una réplica.
  • Municiones, una mira telescópica y equipos tecnológicos.
  • Un paquete y doce dosis de presunta sustancia ilícita.
  • Pesas digitales, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades delictivas.

Tanto los aprehendidos como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial.

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