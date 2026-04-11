Policía Nacional desmantela búnker clandestino en La Chorrera y decomisa armas y droga

La Policía Nacional desmanteló un refugio clandestino ubicado en un área boscosa de la barriada La Estancia #1, en La Chorrera. El hallazgo del sitio, que era utilizado como "búnker", se logró tras una alerta ciudadana que denunciaba la presencia sospechosa de individuos en el sector.
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La @policiadepanama ubicó en un área boscosa de la barriada La Estancia #1, en La Chorrera, un terreno que era utilizado como búnker, luego de una alerta ciudadana sobre la presencia de sujetos en el lugar.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 11, 2026
Al llegar al área las unidades policiales encontraron a dos ciudadanos… pic.twitter.com/RLN5DdrsGN