Policía Nacional detiene a tres sujetos por asalto a conductora de plataforma

Unidades de la Policía Nacional de Panamá aprehendieron a tres sujetos en Panamá Oeste, presuntamente vinculados al asalto a una conductora de plataforma de transporte. El hecho se registró en el sector de Bique, donde la víctima fue despojada de su vehículo por los delincuentes.

Tras el asalto, la conductora logró alertar a las autoridades, proporcionando información clave sobre la ruta de escape de los sospechosos.

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Captura tras operativo por la Policía Nacional

Con los datos suministrados, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar a los presuntos responsables. Los tres sujetos fueron alcanzados y aprehendidos, recuperándose el vehículo robado.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en este hecho y posibles vínculos con otros delitos.