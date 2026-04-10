Policía Nacional detiene a tres sujetos por asalto a conductora de plataforma

Unidades de la Policía Nacional de Panamá aprehendieron a tres sujetos en Panamá Oeste, presuntamente vinculados al asalto a una conductora de plataforma de transporte. El hecho se registró en el sector de Bique, donde la víctima fue despojada de su vehículo por los delincuentes.
Contenido relacionado: Policía Nacional realiza operativo en Santa Ana y El Chorrillo tras homicidio en Calle 25
Captura tras operativo por la Policía Nacional
Con los datos suministrados, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió ubicar a los presuntos responsables. Los tres sujetos fueron alcanzados y aprehendidos, recuperándose el vehículo robado.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en este hecho y posibles vínculos con otros delitos.