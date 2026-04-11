Pago de la primera quincena a funcionarios inicia este lunes 13 de abril

Pago de la primera quincena a funcionarios. Web

Por Ana Canto El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, de acuerdo con el calendario oficial, los pagos correspondientes a la primera quincena de abril para los funcionarios a nivel nacional iniciarán este lunes 13 de abril.

Los desembolsos, que benefician a los servidores de todas las instituciones gubernamentales, se realizarán de forma escalonada y se extenderán hasta el próximo miércoles 15 de abril.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Le podría interesar: Pagos de décimo tercer mes para el sector privado Primera quincena de abril de 2026 Lunes 13 de abril de 2026: Grupo N°1 Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura Martes 14 de abril de 2026: Grupo N°2 Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo Miércoles 15 de 2026: Grupo N°3 Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/