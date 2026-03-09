Científicos logran medición récord de la tacoclina, clave del interior del Sol

Investigadores del Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian, la Universidad de La Laguna y el Instituto de Astrofísica de Canarias lograron la medición más precisa hasta la fecha de la Tacoclina solar , una capa clave del interior del Sol.

El estudio, publicado en The Astrophysical Journal, se basa en más de 25 años de observaciones heliosismológicas continuas, lo que permitió explorar con gran detalle las capas profundas del interior solar.

Tacoclina: Una región clave del interior solar

La investigación se centra en la tacoclina solar, una capa delgada situada aproximadamente a 200,000 kilómetros bajo la superficie del Sol, donde las temperaturas alcanzan cerca de dos millones de grados Celsius.

En esta zona ocurre la transición entre dos regímenes distintos de rotación solar, un fenómeno fundamental para comprender:

la generación del campo magnético solar

el ciclo de actividad del Sol

los procesos que impulsan las tormentas solares

Comprender esta región es esencial para explicar cómo se produce el magnetismo solar y cómo evoluciona la actividad del astro.

Observaciones durante más de 25 años

El equipo analizó datos provenientes de varios instrumentos terrestres y espaciales:

Global Oscillation Network Group (GONG), red operada por el National Solar Observatory

El instrumento MDI del satélite Solar and Heliospheric Observatory, misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y la NASA

El instrumento HMI del satélite Solar Dynamics Observatory

Estos datos se procesaron mediante técnicas numéricas avanzadas y nuevos métodos de reconstrucción computacional que permitieron mejorar significativamente la resolución de los resultados.

Un desafío clásico de la física solar

El estudio estuvo liderado por los investigadores Sylvain G. Korzennik y Antonio Eff-Darwich Peña, quienes analizaron enormes volúmenes de información heliosismológica.

Según Eff-Darwich, resulta sorprendente que los científicos puedan explorar procesos que ocurren a cientos de miles de kilómetros bajo la superficie del Sol, el cual se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra.

Los resultados indican que la tacoclina podría ser extremadamente delgada, posiblemente inferior al 1 % del radio solar, y que su posición presenta diferencias entre bajas y altas latitudes, lo que sugiere una estructura interna más compleja de lo que se pensaba.

