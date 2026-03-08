Día Internacional de la Mujer Actualidad -  8 de marzo de 2026 - 13:12

Día Internacional de la Mujer: el 8 de marzo, una fecha de lucha por la igualdad

El Día Internacional de la Mujer se remonta a las protestas de miles de trabajadoras que exigían mejores condiciones laborales y salariales.

Ana Canto
Este 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha que, según expertos sociales, no debe ser considerada como una celebración festiva, sino como una jornada para recordar y continuar luchando por el respeto y la igualdad de derechos.

La conmemoración se remonta a las protestas de miles de trabajadoras industriales que exigían mejores condiciones laborales y salariales. En aquel contexto, hace más de un siglo, ellas sostenían la economía de sus hogares, siendo madres solteras o mientras sus esposos combatían en guerras o conflictos sociales.

El acceso al sufragio, un derecho civil históricamente otorgado solo a los hombres, fue una de las principales banderas de las organizaciones feministas. En Panamá, el derecho al voto fue reconocido oficialmente 1946, lo que permitió la postulación de mujeres y la elección de las dos primeras diputadas en la Asamblea Nacional.

Hoy, en 2026, la situación ha evolucionado, pero los desafíos persisten. Los Estados y la sociedad deben redoblar esfuerzos e inversión para garantizar una educación de calidad y servicios sociales efectivos para niñas y adolescentes, asegurando que crezcan en un entorno que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo sostenible de sus naciones.

