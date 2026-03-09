Panamá Entrevistas - 9 de marzo de 2026 - 09:00
Vigilancia médica ocupacional beneficia a trabajadores agroindustriales
Elsa Granda, directora de Salud y Seguridad Ocupacional de la Caja de Seguro Social (CSS), detalló que desde el mes de enero de este año se han atendido en Bocas del Toro más de 1,700 trabajadores de la empresa Chiquita, además de 700 trabajadores de aceite de palma en el distrito de Barú, en Chiriquí, y en el mes de abril se continuará con más de 1,000 trabajadores de Banapiña, y de la industria de la caña, en el ingenio Santa Rosa, en Coclé.