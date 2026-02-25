Panmá Entrevistas -

Panamá garantizará el bienestar de los trabajadores de los puertos, asegura ministra de Trabajo

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, explicó cómo fue la preparación del Gobierno para el cambio de administración en los puertos que fueron operados por CK Hutchison. Detalló que en el puerto de Balboa laboran 886 trabajadores, y en el puerto de Cristóbal 368. Aclaró que nunca hubo una paralización por parte de los trabajadores, y la empresa que estuvo a cargo fue multada por no permitir inspecciones.