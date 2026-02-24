Ricardo Pérez celebra 70 años abriendo caminos junto a Panamá

Ricardo Pérez celebra 70 años.

Ricardo Pérez conmemora siete décadas de caminos con el lanzamiento de su campaña de 70 años, una invitación a mirar hacia el futuro reafirmando su compromiso con el país y su gente. Bajo el concepto “Sigamos abriendo caminos juntos”, la marca celebra no solo el tiempo recorrido, sino cada historia que ha sido posible gracias al esfuerzo de cada uno.

El ADN de Ricardo Pérez se resume en una frase clara: “Tú nos mueves”. Durante 70 años, la empresa ha acompañado a Panamá impulsando progreso personal y colectivo, anticipándose a los desafíos del camino y brindando confianza para que las personas sigan avanzando.

El comercial lo resume en dos líneas poderosas: “Panamá siempre ha sabido abrir caminos. Hace 70 años, decidimos hacerlo junto a ella.” Hoy, el mensaje es claro: El camino llega tan lejos como tú quieras. Sigamos abriendo caminos juntos.