Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 15:18

Se reanudan al 100% los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras paro laboral

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que los trabajos del proyecto fueron reanudados totalmente tras diálogo con trabajadores y supervisión del Mitradel.

Trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Consorcio Cuarto Puente

De acuerdo con el consorcio, durante el proceso se escucharon las inquietudes del personal y se aclararon las dudas planteadas, bajo la observancia de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Diálogo con los trabajadores del Cuarto Puente permitió reactivarlos

El CPCP explicó que la reanudación total de las actividades fue posible tras alcanzar entendimientos con los colaboradores involucrados en la obra.

consorciocuartopuente (2).jpg

“La empresa escuchó sus inquietudes y aclaró las dudas planteadas, bajo la observancia de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral”, detalló el consorcio en un comunicado. “La empresa escuchó sus inquietudes y aclaró las dudas planteadas, bajo la observancia de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral”, detalló el consorcio en un comunicado.

Aseguran cumplimiento de la legislación laboral

El consorcio reiteró que sus acciones se mantienen en estricto cumplimiento de la normativa vigente en Panamá.

Asimismo, aseguró que respeta las convenciones colectivas y los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la libertad sindical.

Proyecto clave para la movilidad nacional

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es una de las obras de infraestructura más importantes del país, destinada a mejorar la conectividad entre la ciudad de Panamá y el sector Oeste, además de facilitar el tránsito vehicular y el transporte público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2021674267214283087?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Así fue la Operación Impacto de la Policía: camión sorpresa y 14 aprehendidos en Panamá Norte

Saneamiento de Panamá iniciará instalación de tuberías en Casco Viejo y Vista Alegre

Nuevo edificio del ION en Ciudad de la Salud fortalece atención del cáncer en Panamá

Recomendadas

Más Noticias