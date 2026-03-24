CSS habilita Mi Caja Digital: consulta resultados de laboratorio en línea

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible la versión actualizada de su plataforma Mi Caja Digital, que permitirá a los asegurados consultar sus resultados de laboratorio de forma rápida y desde cualquier dispositivo.

Según la entidad, los usuarios podrán acceder a esta herramienta en línea desde celulares o computadoras, en cualquier momento, sin necesidad de acudir a una instalación de salud.

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CSS habilita Mi Caja Digital actualizada

A través de Mi Caja Digital, los asegurados podrán:

Ver resultados de laboratorio

Consultar el historial de exámenes de los últimos 12 meses

Verificar la disponibilidad de pruebas en distintas instalaciones de salud

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2036427117848617373?s=20&partner=&hide_thread=false Ya puedes acceder a tus resultados de laboratorio desde cualquier dispositivo móvil o computadora, en cualquier momento, gracias a Mi Caja Digital.



Además, podrás consultar el historial de tus exámenes de los últimos 12 meses y verificar la disponibilidad de pruebas en las… pic.twitter.com/Em2cVCHEYe — CSSPanama (@CSSPanama) March 24, 2026

Este sistema busca facilitar el acceso a la información médica y reducir la necesidad de trámites presenciales.

¿Cómo acceder?

Los usuarios pueden ingresar directamente al portal oficial de la CSS para consultar sus resultados: http://micajadigital.css.gob.pa. Una vez dentro, podrán revisar toda su información en un solo lugar, de forma segura.

Con esta actualización, la CSS continúa avanzando en su proceso de digitalización de servicios, permitiendo a los asegurados gestionar su información de salud de manera más eficiente.