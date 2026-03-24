CSS habilita Mi Caja Digital: consulta resultados de laboratorio en línea

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ya está disponible la versión actualizada de su plataforma Mi Caja Digital, que permitirá a los asegurados consultar sus resultados de laboratorio de forma rápida y desde cualquier dispositivo.
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CSS habilita Mi Caja Digital actualizada
A través de Mi Caja Digital, los asegurados podrán:
- Ver resultados de laboratorio
- Consultar el historial de exámenes de los últimos 12 meses
- Verificar la disponibilidad de pruebas en distintas instalaciones de salud
Este sistema busca facilitar el acceso a la información médica y reducir la necesidad de trámites presenciales.
¿Cómo acceder?
Los usuarios pueden ingresar directamente al portal oficial de la CSS para consultar sus resultados: http://micajadigital.css.gob.pa. Una vez dentro, podrán revisar toda su información en un solo lugar, de forma segura.
Con esta actualización, la CSS continúa avanzando en su proceso de digitalización de servicios, permitiendo a los asegurados gestionar su información de salud de manera más eficiente.