CSS pagará bono permanente a jubilados y pensionados en abril de 2026: esta es la fecha del desembolso

La Caja de Seguro Social anunció la fecha del primer desembolso del Programa de Bono Permanente , dirigido a jubilados y pensionados del país. De acuerdo con la entidad, el pago se realizará durante la segunda quincena de abril de 2026, como parte de lo establecido en la ley vigente.

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¿Cuánto será el bono permanente?

El desembolso corresponde a un monto de:

B/. 50.00

Este beneficio fue aprobado mediante la Ley 438 de 2024, que establece un apoyo económico adicional para este sector de la población.

¿Quiénes recibirán el pago?

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El bono está dirigido a:

Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones

Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Un punto clave es que solo aplican quienes estaban activos en planilla al 14 de junio de 2024, fecha en que se promulgó la ley.

Requisito importante

Para recibir este beneficio, los pensionados y jubilados deben:

Estar registrados en la planilla de la CSS antes del 14 de junio de 2024

Mantener su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este criterio no serán incluidos en este primer pago.

Canales de consulta

La Caja de Seguro Social habilitó líneas telefónicas para atender dudas sobre el desembolso:

513-1101

513-1102

El pago del bono permanente representa un alivio económico para miles de jubilados y pensionados en Panamá. La recomendación es mantenerse atentos a los anuncios oficiales para confirmar la fecha exacta dentro de la segunda quincena de abril.