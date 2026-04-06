Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 09:02

Feriados en Panamá 2026: calendario completo de días libres que restan del año

Consulta el calendario de feriados en Panamá 2026 con todos los días libres restantes, fechas patrias y fines de semana largos.

calendario completo de días libres 

calendario completo de días libres 

shutterstock

¿Qué dice la ley sobre los feriados?

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio.

Si un trabajador labora en estas fechas, deberá recibir:

  • Recargo del 150% sobre el salario diario
  • Un día compensatorio de descanso

Contenido relacionado: Concurso de becas 2026: IFARHU dará calendario tras Semana Santa y alerta sobre errores que hacen perder la beca

Además, si el feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente.

Feriados Panamá 2026: calendario de días libres restantes

Mayo

  • 1 de mayo: Día del Trabajador
calendario-unsplash.jpg

Noviembre (Mes de la Patria)

  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • 5 de noviembre: Consolidación de la separación (Colón)
  • 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos
  • 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

  • 8 de diciembre: Día de las Madres
  • 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de EE.UU.
  • Lunes 21 de diciembre: día libre (traslado del feriado)
  • 25 de diciembre: Navidad

Otros días importantes (no obligatorios)

Durante agosto, septiembre y octubre se celebran fechas relevantes como el 15 de agosto (Fundación de Panamá La Vieja), aunque no son días de descanso obligatorio a nivel nacional.

¿Cuántos feriados tiene Panamá en 2026?

El calendario contempla entre 12 y 13 días feriados nacionales, dependiendo de la clasificación de algunas fechas, distribuidos a lo largo del año.

Fines de semana largos

El 2026 contará con varios fines de semana largos, especialmente en:

  • Mayo (Día del Trabajo)
  • Diciembre (Navidad y traslado del 20 de diciembre)
En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pago abril 2026 Panamá: fechas de salario del MEF a servidores públicos

Proyecto Puerto Barú: experto descarta que firmas obliguen nuevo estudio ambiental

Nuevas placas 2026 en Panamá: ATTT responde críticas por eslogan "Con paso firme" y explica cómo se entregarán

Recomendadas

Más Noticias