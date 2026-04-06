Feriados en Panamá 2026: calendario completo de días libres que restan del año

El calendario de feriados en Panamá para 2026 incluye fechas patrias, conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas que representan días de descanso obligatorio para los trabajadores.
Si un trabajador labora en estas fechas, deberá recibir:
- Recargo del 150% sobre el salario diario
- Un día compensatorio de descanso
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Además, si el feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente.
Feriados Panamá 2026: calendario de días libres restantes
Mayo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
Noviembre (Mes de la Patria)
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- 5 de noviembre: Consolidación de la separación (Colón)
- 10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos
- 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
Diciembre
- 8 de diciembre: Día de las Madres
- 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de EE.UU.
- Lunes 21 de diciembre: día libre (traslado del feriado)
- 25 de diciembre: Navidad
Otros días importantes (no obligatorios)
Durante agosto, septiembre y octubre se celebran fechas relevantes como el 15 de agosto (Fundación de Panamá La Vieja), aunque no son días de descanso obligatorio a nivel nacional.
¿Cuántos feriados tiene Panamá en 2026?
El calendario contempla entre 12 y 13 días feriados nacionales, dependiendo de la clasificación de algunas fechas, distribuidos a lo largo del año.
Fines de semana largos
El 2026 contará con varios fines de semana largos, especialmente en:
- Mayo (Día del Trabajo)
- Diciembre (Navidad y traslado del 20 de diciembre)