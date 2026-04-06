Feriados en Panamá 2026: calendario completo de días libres que restan del año

El calendario de feriados en Panamá para 2026 incluye fechas patrias, conmemoraciones históricas y celebraciones religiosas que representan días de descanso obligatorio para los trabajadores.

El artículo 49 del Código de Trabajo establece que los días de fiesta o duelo nacional son de descanso obligatorio.

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Si un trabajador labora en estas fechas, deberá recibir:

Recargo del 150% sobre el salario diario

Un día compensatorio de descanso

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Además, si el feriado cae domingo, el día libre se traslada al lunes siguiente.

Feriados Panamá 2026: calendario de días libres restantes

Mayo

1 de mayo: Día del Trabajador

calendario-unsplash.jpg Brooke-Lark-unplash

Noviembre (Mes de la Patria)

3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia

5 de noviembre: Consolidación de la separación (Colón)

10 de noviembre: Grito de Independencia de La Villa de Los Santos

28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

8 de diciembre: Día de las Madres

20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de EE.UU.

Lunes 21 de diciembre: día libre (traslado del feriado)

día libre (traslado del feriado) 25 de diciembre: Navidad

Otros días importantes (no obligatorios)

Durante agosto, septiembre y octubre se celebran fechas relevantes como el 15 de agosto (Fundación de Panamá La Vieja), aunque no son días de descanso obligatorio a nivel nacional.

¿Cuántos feriados tiene Panamá en 2026?

El calendario contempla entre 12 y 13 días feriados nacionales, dependiendo de la clasificación de algunas fechas, distribuidos a lo largo del año.

Fines de semana largos

El 2026 contará con varios fines de semana largos, especialmente en: