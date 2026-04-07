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Diputados recorrerán el Puente de Las Américas el próximo jueves

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal en la Asamblea Nacional de Panamá, presidida por el diputado José Pérez Barboni, anunció un recorrido por el Puente de Las Américas el próximo jueves, tras reportarse un incendio que obligó a cerrar el tráfico.