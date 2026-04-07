Panamá Nacionales - 7 de abril de 2026 - 12:59
Concluye inspección del Puente de Las Américas, ingenieros procederán a elaborar informe
Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), explicó cómo ha avanzado la inspección al Puente de Las Américas, y señaló que luego de la evaluación con drones, se procede a la verificación de la capa asfáltica y las juntas, para luego elaborar un informe. Añadió que la medida de cierre del Puente de las Américas fue la acción más responsable.
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