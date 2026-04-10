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Ingenieros de EE.UU. realizan inspección en el Puente de Las Américas

Miembros del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos acudieron esta mañana al Puente de Las Américas para apoyar con una inspección a la estructura que resultó afectada por un incendio de varios cisternas a inicios de esta semana. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, indicó que posteriormente se entregará un informe al Ministerio de Obras Públicas y el presidente de la República.