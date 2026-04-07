Panamá Nacionales -

MOP recomienda apertura del Puente de Las Américas tras inspección

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recomienda la apertura al tráfico en el Puente de Las Américas únicamente para motos, autos sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster, esto tras la inspección realizada luego de la explosión y el incendio registrado este lunes. Agrega que se restringe el paso de buses grandes y todo tipo de camiones, salvo vehículos de emergencia.