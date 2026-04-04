Artemis II: NASA revela imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

NASA revela imágenes de la Tierra rumbo a la Luna

La NASA destacó los avances en la exploración espacial tras la publicación de impresionantes imágenes captadas por la tripulación de Artemis II, comparadas con una histórica fotografía de Apolo 17 tomada hace más de cinco décadas.

La agencia espacial difundió una imagen comparativa que muestra:

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A la izquierda: fotografía captada en 1972 por la misión Apolo 17

A la derecha: imagen reciente tomada por Artemis II

“Una cosa no ha cambiado: ¡Nuestro planeta luce espectacular desde el espacio!”, destacó la NASA.

Las imágenes han generado millones de interacciones en redes sociales en las últimas 24 horas.

NASA: La línea entre el día y la noche

Otra de las fotografías captadas desde la cápsula Orión muestra el fenómeno conocido como “terminador”, la línea que divide la noche y el día en la Tierra.

La publicación reflexiona: “Ya sea despierto o profundamente dormido, estamos todos aquí en este planeta juntos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040450570272620612?s=20&partner=&hide_thread=false La @NASA destacó el avance en la exploración espacial en los últimos 54 años, tras una espectacular imagen captada ayer por la tripulación del Artemis II.



"Una cosa no ha cambiado: ¡Nuestro planeta luce espectacular desde el espacio!", sostiene.



La imagen de la izquierda que… pic.twitter.com/Bf77IztWaB — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

La huella humana vista desde el espacio

En una segunda imagen, también capturada desde Orión, se observan:

Las luces eléctricas que evidencian la actividad humana en el planeta

La iluminación solar en el borde terrestre

Este contraste resalta tanto la presencia humana como la magnitud del planeta visto desde el espacio.

Misión en camino a la Luna

La NASA confirmó que la tripulación de Artemis II ya completó la inyección translunar, por lo que la misión se encuentra oficialmente en trayectoria hacia la Luna.

El calendario de actividades está diseñado en función de los objetivos científicos y operativos de esta histórica misión.