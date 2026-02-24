Panamá Entrevistas -

Panamá no puede seguir produciendo más "ninis", advierte Nivia Rossana Castrellón

Nivia Rossana Castrellón, de la Fundación Unidos por la Educación, enumeró los aspectos que se requieren para cambiar la educación en Panamá, y manifestó que el país no puede seguir produciendo 'ninis' o jóvenes que no tienen cabida en un mercado. Reconoció que se haya puesto en primer plano la relevancia de la educación, y está dicutiendo y escuchando opiniones de los distintos sectores.