Árbol cae sobre tendido eléctrico en Carrasquilla y deja sectores sin energía eléctrica

Un árbol deteriorado se desplomó la mañana del martes 2 de febrero en los sectores de Calle 72, Calle 66, La Loma, Carrasquilla , San Francisco, cayendo sobre el tendido eléctrico, lo que provocó la interrupción del servicio de energía en áreas aledañas y la obstrucción parcial de la vía.

Un árbol se desplomó esta mañana en Carrasquilla, cayendo sobre el tendido eléctrico, afectando el suministro de energía en sectores aledaños y obstruyendo la vía.



Personal del @BCBRP se encuentra en el lugar trabajando para remover tronco y ramas.



Por su parte, la empresa…

Atención de emergencia en el área

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) se trasladó al lugar para realizar las labores de remoción del tronco y las ramas, con el objetivo de despejar la calle y reducir riesgos para peatones y conductores.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar transitar por el área mientras continúan los trabajos, debido a la presencia de cables y restos del árbol sobre la vía.

Restablecimiento del servicio eléctrico

Por su parte, la empresa Naturgy informó que envió cuadrillas técnicas al sitio para evaluar los daños en la red eléctrica y proceder con el restablecimiento del suministro en los sectores afectados.

Hasta el momento no se reportan personas heridas, mientras las labores continúan y el tránsito se mantiene parcialmente afectado en la zona.