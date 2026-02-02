Calendario escolar 2026 en Panamá: inicio de clases, trimestres y recesos según MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) ya definió el calendario escolar 2026, que establece el inicio del año lectivo, los trimestres, recesos y el periodo de graduaciones para los centros educativos oficiales y particulares del país.
¿Cuándo inician las clases en 2026?
Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026, luego de la semana de organización docente.
Fechas oficiales del calendario escolar 2026
Semana de organización docente
-
Del lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2026
Primer trimestre
-
Del lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo
Primer receso escolar
-
Del lunes 1 al viernes 5 de junio
Segundo trimestre
-
Del lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre
Segundo receso escolar
-
Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre
Tercer trimestre
-
Del lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre
Balance académico y graduaciones
-
Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre
Información importante para padres y estudiantes
Este calendario aplica tanto para escuelas oficiales como particulares y permite a padres de familia, estudiantes y docentes planificar con antelación actividades académicas, vacaciones y compromisos familiares.
MEDUCA recuerda que cualquier ajuste extraordinario será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.