Panamá Nacionales -  2 de febrero de 2026 - 11:01

Calendario escolar 2026 en Panamá: inicio de clases, trimestres y recesos según MEDUCA

Conoce el calendario escolar 2026 en Panamá. MEDUCA confirma inicio de clases el 2 de marzo, trimestres, recesos y fechas de graduación.

Calendario escolar 2026 en Panamá

MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) ya definió el calendario escolar 2026, que establece el inicio del año lectivo, los trimestres, recesos y el periodo de graduaciones para los centros educativos oficiales y particulares del país.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025, el año académico tendrá una duración de 42 semanas, manteniendo la estructura trimestral que rige el sistema educativo panameño.

¿Cuándo inician las clases en 2026?

Los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 2 de marzo de 2026, luego de la semana de organización docente.

Fechas oficiales del calendario escolar 2026

‍ Semana de organización docente

  • Del lunes 23 al viernes 27 de febrero de 2026

Primer trimestre

  • Del lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio

Segundo trimestre

  • Del lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre

Tercer trimestre

  • Del lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre

Balance académico y graduaciones

  • Del lunes 14 al viernes 18 de diciembre

Información importante para padres y estudiantes

Este calendario aplica tanto para escuelas oficiales como particulares y permite a padres de familia, estudiantes y docentes planificar con antelación actividades académicas, vacaciones y compromisos familiares.

MEDUCA recuerda que cualquier ajuste extraordinario será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

