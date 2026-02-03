La razón por la que febrero de 2026 es el mes perfecto del calendario

Aunque parezca increíble, febrero de 2026 es conocido como el “mes perfecto”, una rareza del calendario que ha despertado curiosidad en todo el mundo. Este fenómeno ocurre porque febrero de 2026 encaja de manera exacta en el calendario, al contar con cuatro semanas completas, de domingo a sábado, sin días sueltos antes o después.

En total, el mes tendrá 28 días perfectamente alineados, algo que solo es posible cuando febrero inicia en domingo y el año no es bisiesto.

¿Por qué febrero de 2026 es tan especial?

Contenido relacionado: Calendario escolar 2026 en Panamá: inicio de clases, trimestres y recesos según MEDUCA

Febrero de 2026 no es año bisiesto, por lo que tiene 28 días. Sin embargo, lo que lo hace único es que el mes inicia en domingo y termina en sábado, formando cuatro semanas exactas:

4 semanas completas

28 días exactos

Ningún día “extra” al inicio o al final del mes

MES DE FEBRERO - CALENDARIO shutterstock

Este tipo de coincidencia es poco frecuente en el calendario gregoriano.

Febrero de 2026: por qué es considerado el “mes perfecto” del calendario

Según los registros del calendario, este fenómeno no se veía desde 2015 y no volverá a repetirse hasta el año 2037, lo que convierte a febrero de 2026 en una rareza temporal.

Por esta razón, muchas personas lo consideran el mes ideal para organizar agendas, planificar proyectos, rutinas laborales o calendarios escolares, ya que cada semana comienza y termina de forma ordenada.

Aunque no tiene implicaciones astronómicas ni científicas mayores, febrero de 2026 se ha ganado el título de “mes perfecto” por su simetría y estructura exacta, algo que no pasa desapercibido para los amantes del orden… y del calendario