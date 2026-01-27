Javier Della Cella: el ingeniero detrás de la transformación del nuevo estudio de Medcom Digital

Con más de dos décadas de historia dentro del edificio, un espacio que antes funcionó como videoteca y luego como área de almacenamiento documental, hoy renace como el nuevo estudio de Medcom Digital, diseñado para fortalecer la producción de contenido local en formatos innovadores.

Detrás de esa transformación está Javier Della Cella, director adjunto de Ingeniería y Operaciones de Medcom, una figura clave en el engranaje técnico y operativo que permite que las producciones del grupo se mantengan vigentes y evolucionen con la tecnología.

Aunque asegura que prefiere trabajar “backstage”, su rol es fundamental para garantizar el funcionamiento diario del ecosistema de producción de Medcom: desde la ingeniería, la operación técnica y los procesos que sostienen los contenidos que llegan a televisión, plataformas digitales y nuevos formatos audiovisuales.

Della Cella explicó que el cambio de uso del espacio fue una consecuencia natural de la evolución tecnológica. En sus inicios, el área albergaba archivos físicos de contenido: una videoteca que era esencial para la operación.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los procesos se modernizaron: primero se migró hacia soportes como discos duros y más adelante hacia sistemas en la nube, dejando atrás el almacenamiento tradicional.

Esa transición tecnológica abrió nuevas oportunidades dentro de las instalaciones: el lugar se convirtió posteriormente en un área de documentos, hasta que la digitalización también alcanzó ese sistema, liberando nuevamente el espacio y permitiendo repensarlo estratégicamente.

Fue entonces cuando se consolidó la decisión de convertir esos 72 metros cuadrados en un punto de creación orientado al presente y al futuro: un estudio donde Medcom Digital pudiera producir contenido de manera más eficiente, dinámica y alineada con las nuevas audiencias.

Para Della Cella, comprender cómo funcionan los procesos de producción y adaptarlos a los cambios tecnológicos es parte esencial del trabajo operativo del grupo. Asegura que el desafío permanente no solo es modernizar infraestructuras, sino hacerlo con un objetivo claro: mantener la capacidad de generar contenido relevante con identidad panameña.

Con esta transformación, Medcom reafirma su apuesta por lo digital como motor de crecimiento, creando espacios que impulsen la innovación y fortalezcan la producción local desde adentro, con una operación diseñada para sostener lo que viene.