Tiburones en Bahamas dan positivo a cocaína, según estudio

Tiburones con cocaína: el impactante hallazgo en Bahamas

La investigación, liderada por el Instituto de Cabo Eleuthera junto a aliados internacionales, analizó muestras de sangre de 85 tiburones para detectar sustancias ilícitas, estimulantes y fármacos. Los resultados revelaron que 28 de estos animales presentaban rastros de:

Se trata de uno de los primeros estudios que documenta la presencia de estas sustancias en tiburones en esta región.

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¿Qué sustancias se encontraron?

Cafeína: detectada en 27 tiburones

detectada en 27 tiburones Acetaminofén: en 3 ejemplares

en 3 ejemplares Diclofenac: en 3 ejemplares

en 3 ejemplares Cocaína: en 2 tiburones

Este hallazgo representa la primera vez que se detectan cafeína y acetaminofén en tiburones a nivel global, y cocaína en ejemplares de Bahamas.

Zona con mayor contaminación

El área conocida como The Aquaculture Cage registró las mayores concentraciones de químicos, especialmente en tiburones de arrecife del Caribe.

Según los investigadores, este sitio es frecuentado por:

Embarcaciones turísticas

Operadores de buceo

Excursiones recreativas

Lo que podría estar contribuyendo a la contaminación del entorno marino.

Impacto ambiental

Aunque el estudio no confirma daños directos en la salud de los tiburones, sí detectó diferencias en los marcadores biológicos entre animales contaminados y no contaminados. Los expertos advierten que estos hallazgos reflejan el impacto de la actividad humana en ecosistemas marinos clave.

Los tiburones cumplen un rol esencial en el equilibrio de los océanos y, en Bahamas, son además un pilar del turismo ecológico, especialmente en actividades de buceo.

FUENTE: EFE