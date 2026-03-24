Transportan nube de antiprotones en un camión y marcan un hito mundial

Un equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear logró un avance sin precedentes al transportar por primera vez una nube de antiprotones en un camión, un hecho considerado como un hito mundial en el estudio de la antimateria.

El logro se concretó en el experimento BASE del CERN, donde los científicos consiguieron trasladar estas partículas extremadamente difíciles de conservar, ya que desaparecen al entrar en contacto con la materia.

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¿Qué lograron los científicos exactamente?

Los investigadores lograron capturar y transportar una nube de 92 antiprotones, un tipo de antimateria, utilizando un innovador sistema llamado BASE-STEP.

Este dispositivo, que pesa alrededor de una tonelada, utiliza:

Un imán superconductor

Refrigeración criogénica con helio líquido

Temperaturas cercanas al cero absoluto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036466700904804397?s=20&partner=&hide_thread=false Un equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha logrado este martes transportar con éxito en un camión una nube de antiprotones, algo que la prestigiosa institución considera un "hito mundial" y un gran paso hacia el estudio de la antimateria, muy… pic.twitter.com/TQyJZlv62o — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

Estas condiciones permiten mantener estables los antiprotones durante el traslado.

¿Por qué es tan importante este avance?

Hasta ahora, el estudio de antimateria estaba limitado a instalaciones específicas como el CERN, debido a la dificultad de almacenarla y manipularla.

Con este avance, se abre la posibilidad de transportar antimateria a otros laboratorios, como:

Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf

Universidad Leibniz de Hannover

Esto permitirá realizar mediciones más precisas en entornos con menor interferencia magnética.

Un desafío extremo

Para lograr el transporte, los científicos deben mantener los antiprotones a temperaturas inferiores a 8,2 Kelvin (-264,95 °C) durante todo el trayecto, que puede durar varias horas. Sin embargo, el mayor reto sigue siendo transferir estas partículas al llegar a su destino sin que se aniquilen.

La antimateria es similar a la materia común, pero con propiedades opuestas, como la carga eléctrica. Su estudio es clave para entender uno de los mayores enigmas del universo: por qué la materia domina el cosmos, cuando tras el Big Bang debieron existir cantidades iguales de materia y antimateria.

FUENTE: EFE