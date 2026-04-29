Camión pierde el control y choca contra isleta en Villa Lucre

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) captaron el momento en que el conductor de un camión perdió el control y colisionó contra la isleta en la salida de Villa Lucre. El impacto provocó que la carga del vehículo se esparciera sobre la vía, afectando el tráfico en el sector.
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Cámaras de videovigilancia del @CENTRODECON captaron un accidente en la salida de Villa Lucre, donde el conductor de un camión perdió el control y colisionó con la isleta, provocando la caída de la carga sobre la vía.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026
Unidades del Tránsito confeccionaron la boleta, luego el… pic.twitter.com/ETlZRmjHOR