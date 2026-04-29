Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 11:57

Camión pierde el control y choca contra isleta en Villa Lucre

Las unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito procedieron con la sanción correspondiente al conductor del camión.

Camión pierde el control y choca contra isleta en Villa Lucre; carga queda esparcida en la vía.

Camión pierde el control y choca contra isleta en Villa Lucre; carga queda esparcida en la vía.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las cámaras de videovigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) captaron el momento en que el conductor de un camión perdió el control y colisionó contra la isleta en la salida de Villa Lucre. El impacto provocó que la carga del vehículo se esparciera sobre la vía, afectando el tráfico en el sector.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito procedieron con la sanción correspondiente, mientras que equipos de limpieza despejaron la calzada para restablecer la seguridad vial y el flujo vehicular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049529978555908378&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Administrador del Canal de Panamá destaca proyecto de Río Indio ante retos por el fenómeno de El Niño

Recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026 continuará en Panamá Oeste

Superintendencia de Bancos advierte sobre estafas: no solicita pagos ni ofrece préstamos

Recomendadas

Más Noticias