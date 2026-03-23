Confirmado: la Tierra está más caliente y el deshielo ya impacta los océanos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el planeta tierra atraviesa su periodo más cálido registrado, con consecuencias directas en los océanos, los glaciares y el nivel del mar.
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OMM alerta: la Tierra alcanza niveles récord de calor
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue contundente: “Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar”.
El estudio revela que en 2025 la temperatura media global estuvo 1,43°C por encima de los niveles preindustriales, muy cerca del límite crítico de 1,5°C.
¿Por qué está ocurriendo?
La OMM explicó que el calentamiento responde a un desequilibrio energético:
- La Tierra absorbe más energía del Sol de la que libera
- Aumento histórico de gases de efecto invernadero como CO2, metano y óxido nitroso
- 2024 registró el mayor incremento de CO2 desde 1957
Océanos: los grandes afectados
El informe advierte que los océanos están absorbiendo el 91 % del exceso de calor, lo que está provocando:
- Récord de temperaturas oceánicas en 2025
- Degradación de ecosistemas marinos
- Pérdida de biodiversidad
- Tormentas tropicales más intensas
Deshielo sin precedentes
El calentamiento también está acelerando la pérdida de hielo en regiones clave:
- Antártida y Groenlandia registran pérdidas significativas
- Glaciares en Islandia y la costa pacífica de Norteamérica muestran retrocesos “excepcionales”
- El hielo del Ártico está en niveles mínimos históricos
Aumento del nivel del mar
Uno de los impactos más preocupantes es el aumento del nivel del mar:
- Ha subido 11 centímetros desde 1993
- El ritmo de crecimiento se está acelerando
La OMM advierte que muchos de estos cambios, como el calentamiento de los océanos, son irreversibles durante siglos o milenios.
FUENTE: EFE