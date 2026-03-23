Confirmado: la Tierra está más caliente y el deshielo ya impacta los océanos

Tierra está más caliente y el deshielo

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que el planeta tierra atraviesa su periodo más cálido registrado, con consecuencias directas en los océanos, los glaciares y el nivel del mar.

Según su más reciente informe sobre el Estado Global del Clima, los últimos once años (2015-2025) han sido los más calurosos desde que existen registros .

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OMM alerta: la Tierra alcanza niveles récord de calor

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue contundente: “Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar”.

El estudio revela que en 2025 la temperatura media global estuvo 1,43°C por encima de los niveles preindustriales, muy cerca del límite crítico de 1,5°C.

¿Por qué está ocurriendo?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036067942127845551?s=20&partner=&hide_thread=false La cantidad de calor acumulado por la Tierra alcanzó un nivel récord en 2025, con posibles consecuencias durante cientos, e incluso miles de años, advirtió el lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU.



"El clima mundial se encuentra en una… pic.twitter.com/olnZEHfU8B — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

La OMM explicó que el calentamiento responde a un desequilibrio energético:

La Tierra absorbe más energía del Sol de la que libera

Aumento histórico de gases de efecto invernadero como CO2, metano y óxido nitroso

2024 registró el mayor incremento de CO2 desde 1957

Océanos: los grandes afectados

El informe advierte que los océanos están absorbiendo el 91 % del exceso de calor, lo que está provocando:

Récord de temperaturas oceánicas en 2025

Degradación de ecosistemas marinos

Pérdida de biodiversidad

Tormentas tropicales más intensas

Deshielo sin precedentes

El pretende entender las causas de los cambios ambientales en la Antártica y calcular la contribución de su deshielo en el aumento de los niveles del mar

El calentamiento también está acelerando la pérdida de hielo en regiones clave:

Antártida y Groenlandia registran pérdidas significativas

Glaciares en Islandia y la costa pacífica de Norteamérica muestran retrocesos “excepcionales”

El hielo del Ártico está en niveles mínimos históricos

Aumento del nivel del mar

Uno de los impactos más preocupantes es el aumento del nivel del mar:

Ha subido 11 centímetros desde 1993

El ritmo de crecimiento se está acelerando

La OMM advierte que muchos de estos cambios, como el calentamiento de los océanos, son irreversibles durante siglos o milenios.

FUENTE: EFE