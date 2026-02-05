Fuertes vientos desprenden lona en pasarela de la estación Albrook del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que, debido a las condiciones climáticas inusuales registradas en el país y el Caribe en los últimos días, se produjo el desprendimiento de la lona temporal ubicada en la pasarela peatonal de la estación Albrook, dejando el área expuesta a la intemperie.

La entidad explicó que la situación se originó por los fuertes vientos que han afectado diversas regiones del territorio nacional.

Contenido relacionado: Fuertes vientos: IMHPA y SINAPROC emiten aviso de vigilancia en el país hasta el 9 de febrero

Realizan trabajos de reparación de lona en puente del Metro de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2019488691987660945?s=20&partner=&hide_thread=false Los fuertes vientos que se han registrado en los últimos días, han provocado el desprendimiento de la lona temporal de la pasarela peatonal ubicada en la estación de @elmetrodepanama en Albrook, dejando el paso expuesto a la intemperie.



El Metro de Panamá informó que un equipo… pic.twitter.com/bm1cREzffu — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026

El Metro de Panamá indicó que su equipo técnico ya se encuentra realizando labores para restituir la estructura en el menor tiempo posible, garantizando que los trabajos se desarrollen bajo condiciones seguras.

La institución destacó que la prioridad es proteger el bienestar de los usuarios que transitan diariamente por la Línea 1 del sistema de transporte.

Asimismo, la administración del Metro lamentó los inconvenientes ocasionados y solicitó comprensión a los pasajeros mientras avanzan las labores de reparación.