Fuertes vientos desprenden lona en pasarela de la estación Albrook del Metro de Panamá

El Metro de Panamá informó que, debido a las condiciones climáticas inusuales registradas en el país y el Caribe en los últimos días, se produjo el desprendimiento de la lona temporal ubicada en la pasarela peatonal de la estación Albrook, dejando el área expuesta a la intemperie.
Realizan trabajos de reparación de lona en puente del Metro de Panamá
El Metro de Panamá indicó que su equipo técnico ya se encuentra realizando labores para restituir la estructura en el menor tiempo posible, garantizando que los trabajos se desarrollen bajo condiciones seguras.
La institución destacó que la prioridad es proteger el bienestar de los usuarios que transitan diariamente por la Línea 1 del sistema de transporte.
Asimismo, la administración del Metro lamentó los inconvenientes ocasionados y solicitó comprensión a los pasajeros mientras avanzan las labores de reparación.