Teleférico Panamá–San Miguelito: Metro de Panamá realizará foro público

El Metro de Panamá anunció la realización de un foro público sobre el proyecto del teleférico que conectará los distritos de Panamá y San Miguelito, una iniciativa que busca mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso.
Según información del Metro de Panamá, el proyecto del teleférico contempla una extensión aproximada de 6.6 kilómetros, con seis estaciones estratégicamente ubicadas para facilitar la interconexión del transporte público.
Las estaciones proyectadas son:
- Balboa
- Cincuentenario
- Samaria
- Mano de Piedra
- Valle de Urracá
- Torrijos Carter
Este sistema de transporte busca ofrecer una alternativa segura, rápida y eficiente para miles de residentes de San Miguelito, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando el acceso a otras rutas del sistema de transporte masivo.
Espacio para participación ciudadana
El foro público permitirá que residentes, usuarios del transporte y organizaciones comunitarias conozcan detalles del proyecto, así como expresar inquietudes y sugerencias sobre su desarrollo.
El Metro de Panamá ha reiterado que este tipo de consultas forman parte del proceso de planificación de grandes obras de infraestructura, con el objetivo de garantizar que respondan a las necesidades reales de la población.