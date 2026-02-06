Metro de Panamá inicia traslado de vigas hacia la estación de Albrook este 6 de febrero

El Metro de Panamá informó que este viernes 6 de febrero, a partir de las 9:00 p.m., iniciará el traslado de vigas que forman parte de la estructura por la que transitan los monorrieles, con destino a la estación de Albrook.

Debido a estos trabajos, la entidad solicitó a los conductores tomar precauciones al circular por el Corredor Norte, en el tramo contiguo a la estación Albrook, donde se realizará la descarga de las vigas para su posterior montaje.

Las piezas serán instaladas en el área conocida como la Cola de Maniobra de la Línea 3, como parte de los trabajos de avance para la futura integración de las líneas 1 y 2 del Metro. Cada viga mide 12 metros de largo y pesa 36 toneladas, y su traslado cumple con los parámetros de seguridad establecidos por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Horario de los traslados de las vigas del Metro de Panamá

Del 6 al 18 de febrero: de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

Del 19 de febrero al 6 de marzo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.