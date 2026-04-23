Subsidio al combustible: estos son los montos que pagará el Gobierno por tipo de transporte

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el desglose oficial de los montos que serán asignados como parte del subsidio temporal al combustible dirigido al transporte de carga de productos esenciales y al sector de pesca artesanal.

La medida busca cubrir el incremento en los precios del combustible por encima del costo previo a la crisis internacional, aliviando así el impacto en sectores clave de la economía.

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Subsidio al combustible: montos por tipo de transporte

De acuerdo con el MEF, los pagos se realizarán de forma semanal y mensual, distribuidos de la siguiente manera:

Pick-up / Panel: B/. 146.4 mensuales | B/. 36.6 semanales

Camión refrigerado: B/. 366.4 mensuales | B/. 91.6 semanales

Equipo articulado: B/. 641.2 mensuales | B/. 160.3 semanales

Pesca artesanal: B/. 230.4 mensuales | B/. 57.6 semanales

Cálculo basado en datos del sector pesquero

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El MEF explicó que el monto destinado a la pesca artesanal fue definido con base en información proporcionada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, entidad encargada de regular y supervisar esta actividad en el país.

Controles para evitar irregularidades

La institución también anunció que se implementarán mecanismos de control para evitar que el subsidio sea utilizado en vehículos particulares.

Según detallaron, el objetivo es garantizar que los recursos públicos lleguen exclusivamente a los sectores para los cuales fue diseñado el beneficio, asegurando su correcto uso.