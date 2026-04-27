Nicole Pinto renuncia al Miss Universo Panamá: "no era el momento"

La modelo panameña Nicole Pinto anunció su renuncia al certamen Miss Universo Panamá , una decisión que, según expresó, tomó tras un proceso personal de reflexión.

A través de sus redes sociales, Pinto compartió un mensaje en el que confesó que la decisión le causa dolor, ya que llevaba más de ocho meses preparándose para el concurso.

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“No les voy a mentir, esto me duele. Porque sí quería estar ahí… trabajé por más de 8 meses con muchísima ilusión”, expresó. “No les voy a mentir, esto me duele. Porque sí quería estar ahí… trabajé por más de 8 meses con muchísima ilusión”, expresó.

Una decisión basada en su intuición

Embed - Nicole Pinto on Instagram: "A veces las decisiones más correctas también son las más difíciles. No les voy a mentir, esto me duele. Porque sí quería estar ahí, sí era algo que venía desde mi corazón y en lo que trabajé por más de 8 meses, con muchísima ilusión y compromiso. Pero también he aprendido a escucharme, a confiar en mi intuición y a entender que cuando algo no termina de encajar, por más que lo quieras, no es el momento. Creo profundamente que el plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entendemos al instante. Hoy me toca soltar con fe, sabiendo que lo que es para mí va a llegar en el momento correcto. Gracias por tanto amor, por cada mensaje y por caminar conmigo incluso en decisiones como esta " View this post on Instagram

La modelo explicó que decidió dar un paso al costado al sentir que el proceso no estaba alineado con su momento personal.

“He aprendido a escucharme, a confiar en mi intuición y a entender que cuando algo no termina de encajar… no es el momento”, indicó. “He aprendido a escucharme, a confiar en mi intuición y a entender que cuando algo no termina de encajar… no es el momento”, indicó.

Mensaje de fe y agradecimiento

Pinto también destacó que confía en que todo forma parte de un propósito mayor. “Creo profundamente que el plan de Dios es perfecto… hoy me toca soltar con fe”, señaló.

Además, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores: “Gracias por tanto amor, por cada mensaje y por caminar conmigo incluso en decisiones como esta”.

La renuncia de Nicole Pinto genera expectativa sobre cómo continuará la organización del Miss Universo Panamá y quién ocupará su lugar en la competencia.