Pacientes denuncian largas esperas por falta de especialistas en hospital en Changuinola

Pacientes del Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, han manifestado su preocupación ante las prolongadas esperas para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con las denuncias, los asegurados deben esperar varios meses para obtener una cita y, en algunos casos, cuando finalmente llega la fecha, el especialista no se presenta, lo que provoca la pérdida de la atención programada.

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Pacientes pierden citas por ausencia de especialistas

Uno de los afectados relató que perdió su cita debido a la ausencia del médico y ahora deberá esperar hasta octubre para una nueva consulta, pese a requerir una intervención quirúrgica.

Los usuarios señalan que la falta de especialistas en el centro hospitalario es el principal problema, situación que afecta a numerosos pacientes que necesitan atención oportuna.

Diversos grupos han elevado sus quejas en busca de soluciones, sin obtener respuestas concretas hasta el momento.

Los afectados solicitan a las autoridades de salud mejorar la disponibilidad de especialistas y garantizar una atención más eficiente en la región.