Minsa instala Consejo de Cannabis Medicinal en Panamá

El Ministerio de Salud formalizó la instalación del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal , un órgano clave para fortalecer la implementación de la Ley 242 de 2021, que regula el uso terapéutico del cannabis en el país.

La iniciativa busca garantizar el acceso seguro, controlado y de calidad a tratamientos con cannabis medicinal para los pacientes que lo requieran.

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Un paso clave para el acceso a tratamientos

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que uno de los principales objetivos de la ley es asegurar el derecho de los pacientes a recibir este tipo de tratamiento bajo estrictas normas médicas.

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Actualmente, Panamá ya registra avances en este campo:

3 licencias de fabricación de derivados de cannabis medicinal emitidas

1 licencia para farmacias aprobada

Otras solicitudes en proceso de evaluación

Funciones del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal

El organismo, presidido por Eric Conte, tendrá entre sus principales responsabilidades:

Elaborar políticas educativas y sociales

Revisar reglamentos sobre control, calidad y seguridad

Evaluar protocolos y guías clínicas

Monitorear importación, producción e investigación

Verificar el acceso de pacientes a estos tratamientos

Además, supervisará el cumplimiento del Programa Nacional de Estudio y Uso Medicinal del Cannabis.

¿Quiénes integran el Consejo?

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El Consejo Técnico está conformado por representantes de distintas entidades, entre ellas:

Ministerio de Salud

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Comercio e Industrias

Autoridad Nacional de Aduanas

Caja de Seguro Social

Representantes de pacientes y del sector científico

Esta estructura busca garantizar un enfoque integral en la toma de decisiones.

¿Cómo funcionará este organismo?

El Consejo sesionará de forma ordinaria:

Una vez al mes

Con posibilidad de reuniones extraordinarias

Su creación fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 27 de 2025.

Impacto en el sistema de salud

El Ministerio de Salud destacó que este organismo permitirá:

Fortalecer la gobernanza del sistema

Garantizar transparencia en los procesos

Asegurar estándares de calidad y seguridad

Promover el acceso equitativo a tratamientos

La instalación del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal marca un avance importante en la regulación y desarrollo de este tipo de tratamientos en Panamá, apostando por políticas públicas basadas en evidencia científica y el bienestar de los pacientes.